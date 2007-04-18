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FACUA Andalucía celebra charlas en centros escolares para prevenir y reducir los accidentes de circulación entre los adolescentes

En el marco de una campaña conjunta de las tres federaciones de consumidores andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-18/04/2007
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FACUA Andalucía ha celebrado charlas informativas en las ocho provincias de la comunidad para prevenir los accidentes de circulación entre jóvenes y adolescentes, dentro del convenio suscrito con la Consejería de Salud.

Se trata de actividades desarrolladas en

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