FACUA Andalucía celebra su XXVIII Asamblea General
Se someterán a aprobación las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de 2017 así como los Presupuestos y el Programa de 2018.
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Andalucía-27/04/2018
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Un momento de la Asamblea General de FACUA Andalucía de 2017
FACUA Andalucía celebra este sábado 28 de abril en Sevilla su XXVIII Asamblea General.
A la asamblea asistirán los delegados de las ocho asociaciones provinciales que componen la federación y en ella se someterán a aprobación las Cuentas Anuales y