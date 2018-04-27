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FACUA Andalucía celebra su XXVIII Asamblea General

Se someterán a aprobación las Cuentas Anuales y la Memoria de Actividades de 2017 así como los Presupuestos y el Programa de 2018.

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Andalucía-27/04/2018
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FACUA Andalucía celebra este sábado 28 de abril en Sevilla su XXVIII Asamblea General.

A la asamblea asistirán los delegados de las ocho asociaciones provinciales que componen la federación y en ella se someterán a aprobación las Cuentas Anuales y

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