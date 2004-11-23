FACUA Andalucía considera que el decreto de las gasolineras es globalmente positivo pero con aspectos mejorables
La Federación considera que los carteles informativos sobre el régimen de autoservicio deberían indicar la distancia a la gasolinera más próxima que sí cuente con persona que atienda a todos los usuarios.
FACUA.org
Andalucía-23/11/2004
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Ante la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto regulador del sector de las gasolineras en cuanto a los derechos y obligaciones de usuarios y empresarios, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA considera que se trata de una norma positiva