FACUA Andalucía considera que la crisis eléctrica de Sevilla vuelve a poner de manifiesto el fracaso de la liberalización del sector
La Federación denuncia que el modelo liberalizador puesto en marcha en 1997 ha traído como consecuencia que las eléctricas abandonen las inversiones en distribución para centrarse en otros ámbitos supuestamente más rentables. Asimismo, teme que las compañías presionen al Gobierno para que suba las tarifas con la excusa de sufragar las inversiones que no quisieron hacer años atrás.
FACUA.org
Andalucía-30/06/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA advierte que la crisis eléctrica vivida en Sevilla en los últimos días es uno de los elementos que ponen de manifiesto algo que ya vaticinó hace unos años: el fracaso de un modelo de