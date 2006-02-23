FACUA Andalucía denuncia a 163 inmobiliarias por vulnerar los decretos sobre información al consumidor y hojas de reclamaciones
Una encuesta control realizada por la Federación pone de manifiesto que el 92% de las inmobiliarias incumple el nuevo Reglamento andaluz sobre información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas.
FACUA.org
Andalucía-23/02/2006
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