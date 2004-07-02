FACUA Andalucía denuncia que desde la absorción de Sevillana por Endesa, la calidad ha disminuido de forma considerable y las inversiones se han desplazado a otras zonas del país
La Federación considera que las afirmaciones realizadas ayer por el presidente de la compañía suponen un grave insulto para los usuarios al culparles de los apagones y advierte que Endesa pretende sacar beneficio de los apagones exigiendo al Gobierno una subida tarifaria.
FACUA.org
Andalucía-02/07/2004
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La Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA denuncia que Endesa pretender sacar beneficio de los apagones que ha ocasionado en Andalucía exigiendo al Gobierno una subida de las tarifas como contrapartida por realizar más inversiones en las redes d