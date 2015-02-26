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FACUA Andalucía desarrolla una aplicación web para promocionar la alimentación responsable entre menores

'Cómete el coco', dirigida a niños de quinto y sexto, informa a través de juegos sobre agricultura ecológica, compra de alimentos o su etiquetado, entre otras cuestiones.

FACUA.org
Andalucía-26/02/2015
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FACUA Andalucía desarrolla Cómete el coco, una aplicación web para promocionar el consumo de alimentos responsable entre los niños de quinto y sexto de primaria a través de juegos sobre agricultura ecológica, etiquetado y compra de productos alimen

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