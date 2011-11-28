FACUA Andalucía edita seis videos para asesorar a los consumidores en diversas materias
Estas piezas audiovisuales están subvencionadas por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud.
FACUA.org
Andalucía-28/11/2011
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FACUA Andalucía ha editado seis videos informativos para asesorar a los consumidores y darles a conocer sus derechos sobre diversas materias.
Las piezas versan sobre temas de comercio electrónico, acceso a internet móvil, servicios energéticos, servicios financi