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FACUA Andalucía edita una guía para asesorar a los consumidores sobre sus derechos ante el suministro eléctrico

La publicación recopila la información necesaria para poder elegir y contratar el servicio con una nueva empresa suministradora

FACUA.org
Andalucía-05/10/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA ha editado una guía para que los consumidores conozcan sus derechos ante las empresas suministradoras de electricidad.

La guía Suministro eléctrico. Conoce tus derechos se divide

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