FACUA Andalucía entrega sus XI premios anuales a nueve empresas e instituciones por sus actuaciones de cara a los derechos de los consumidores
Enmarcado en la celebración del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores, el acto contará con la presencia de más de cuarenta representantes de empresas e instituciones públicas.
FACUA.org
Andalucía-11/03/2005
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El próximo lunes 14 de marzo, la Federación de Consumidores en Acción de Andalucía-FACUA entregará en Sevilla sus XI premios anuales a nueve empresas e instituciones que se han caracterizado por sus actuaciones, positivas o negativas, en relación a los de