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FACUA Andalucía exige información a la Junta sobre los 10.700 jamones y embutidos intervenidos en Granada

La asociación advierte de que el Gobierno andaluz oculta el caso, una de las ramificaciones de la trama que vende carne podrida en España, y tampoco lo lleva a los tribunales, como sí se hizo en la Comunidad Valenciana y en Extremadura.

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Andalucía-18/07/2018
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FACUA Andalucía exige a la Junta que aporte toda la información a la mayor celeridad sobre el caso de los 10.700 jamones y embutidos intervenidos por la Guardia Civil en un polígono industrial de Fuente Vaqueros (Granada), una de las ramificaciones de la mayor trama contra la

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