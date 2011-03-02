FACUA Andalucía firma un convenio de colaboración con Mercadona
La colaboración y el establecimiento de vías de diálogo serán instrumentos básicos para la resolución de posibles reclamaciones.
FACUA.org
Andalucía-02/03/2011
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FACUA Andalucía y Mercadona han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de garantizar y mejorar los derechos de los consumidores respecto a la calidad de los productos y potenciar la mejora de los servicios y la información de los usuarios.
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