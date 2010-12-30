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FACUA Andalucía lamenta el desprecio a las organizaciones de consumidores por parte de Griñán, que cierra otro año sin aceptar reunirse con ellas

Critica que el Gobierno andaluz ha abandonado la protección de los consumidores durante una crisis que precisamente la hace más necesaria que nunca.

FACUA.org
Andalucía-30/12/2010
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FACUA Andalucía lamenta el desprecio a las organizaciones de consumidores por parte del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que cierra otro año sin aceptar reunirse con ellas.

Desde su nombramiento, FACUA Andalucía viene solicitand

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