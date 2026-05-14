Tiger retira dos peluches de conejo debido al riesgo de asfixia al quedar expuesto el relleno por desprenderse partes del juguete
En concreto, los productos implicados en la alerta son Teddy Bunny pink, número de artículo 3065419, y Teddy Bunny blue, número de artículo 3065573.
FACUA.org
España-14/05/2026
Flying Tiger Copenhagen ha informado de la retirada del mercado de dos peluches de conejo debido a que las orejas y las piernas pueden desprenderse y los niños pueden acceder al relleno, lo que conlleva un riesgo de asfixia.
En concreto, los productos implicados en la alerta son Teddy