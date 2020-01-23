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FACUA Andalucía llama a la participación masiva en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública

Las Mareas Blancas han convocado concentraciones para el próximo 26 de enero a las 12:00 horas en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

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Andalucía-23/01/2020
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FACUA Andalucía llama a la ciudadanía a la participación masiva en las manifestaciones que tendrán lugar en varias ciudades andaluzas en defensa de una sanidad pública gratuita, universal y de calidad.

Bajo el lema La salud es un derecho, la sanidad p

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