FACUA Andalucía llama a la participación masiva en las manifestaciones en defensa de la sanidad pública
Las Mareas Blancas han convocado concentraciones para el próximo 26 de enero a las 12:00 horas en Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.
FACUA.org
Andalucía-23/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una de las manifestaciones convocadas por Marea Blanca en Sevilla en 2018. | Imagen: Marea Blanca en Sevilla
FACUA Andalucía llama a la ciudadanía a la participación masiva en las manifestaciones que tendrán lugar en varias ciudades andaluzas en defensa de una sanidad pública gratuita, universal y de calidad.
Bajo el lema La salud es un derecho, la sanidad p