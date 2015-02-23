FACUA Andalucía participa en una Mesa sobre la cadena agroalimentaria
El vicepresidente segundo de la Federación ha intervenido para incidir sobre la necesidad de que las autoridades ofrezcan una trasparencia total en un sector clave para el consumo.
FACUA.org
Andalucía-23/02/2015
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FACUA Andalucía ha participado este domingo 22 de febrero en Córdoba en unas jornadas sobre el Sector Agroalimentario organizadas por Izquierda Unida de Andalucía. Francisco Martínez, vicepresidente segundo de FACUA Andalucía y presidente de FACUA C&oacut