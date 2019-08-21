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FACUA Andalucía pide la dimisión del consejero de Salud por su nefasta gestión de la alerta alimentaria

Considera de extrema gravedad la sucesión de errores y falsedades en las que ha incurrido la Consejería, que se suman al injustificado retraso con el que dio a conocer la marca de carne mechada contaminada.

FACUA.org
Andalucía-21/08/2019
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FACUA Andalucía ha pedido este miércoles la dimisión del consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, por su nefasta gestión de la alerta alimentaria por Listeria monocytogenes en la marca de carne mechada La Mech&

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