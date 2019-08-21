FACUA Andalucía pide la dimisión del consejero de Salud por su nefasta gestión de la alerta alimentaria
Considera de extrema gravedad la sucesión de errores y falsedades en las que ha incurrido la Consejería, que se suman al injustificado retraso con el que dio a conocer la marca de carne mechada contaminada.
FACUA.org
Andalucía-21/08/2019
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