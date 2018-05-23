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FACUA Andalucía pide un cambio legal que le permita conocer los procedimientos sancionadores en materia de consumo

En el escrito que ha dirigido a los grupos parlamentarios, la federación recoge la necesidad de participar en dichos procedimientos para velar por los derechos de los consumidores con efectividad.

FACUA.org
Andalucía-23/05/2018
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FACUA Andalucía se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios para solicitarles que impulsen una modificación de la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía que incluya a las asociaciones de consumidores como parte interesada en los pr

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