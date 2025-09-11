FACUA Andalucía rechaza que se excluya a los consumidores del Observatorio de Agresiones en la sanidad pública
La federación considera que la Consejería de Salud intenta desviar la atención de los graves problemas que padece la sanidad pública, como los retrasos interminables para ser atendidos en urgencias o las largas listas de espera, entre otros.
Andalucía-11/09/2025
FACUA Andalucía denuncia la exclusión de las asociaciones de consumidores del recién creado Observatorio de Agresiones a los Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Este Observatorio, que se pone en marcha con la finalidad de convertirse en el órgano asesor y de parti