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FACUA Andalucía suscribe la Declaración contra la liberalización de horarios comerciales

El documento, que defiende un modelo comercial urbano sostenible en Andalucía, también ha sido firmado por sindicatos, empresarios, organizaciones de consumidores y partidos políticos.

FACUA.org
Andalucía-05/03/2015
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FACUA Andalucía ha suscrito este 5 de marzo en Sevilla, junto a sindicatos, empresarios, otras organizaciones de consumidores y partidos políticos, la Declaración contra la liberalización de horarios comerciales y por un modelo urbano sostenible en Andalucía.

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