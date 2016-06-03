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FACUA Andalucía y el Defensor del Pueblo refuerzan su compromiso por la defensa de los consumidores

Asociación e institución firman un convenio en el que aúnan fuerzas en favor de los derechos de los usuarios. "Es una alianza estratégica para dar voz a la ciudadanía", afirma Olga Ruiz.

FACUA.org
Andalucía-03/06/2016
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El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz, han firmado un convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto entre la institución y la asociación de cosumidores en defens

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