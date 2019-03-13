FACUA asesora a los pasajeros afectados por las cancelaciones de vuelos en aviones Boeing 737 MAX 8 y 9
Insta al Ministerio de Fomento a que sancione a las compañías que eludan las obligaciones de asistencia establecidas en la normativa comunitaria.
FACUA.org
España-13/03/2019
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