FACUA asesora a los pasajeros sobre sus derechos ante las cancelaciones de trenes como consecuencia de la tragedia en Adamuz
La asociación pide no dar pábulo a los bulos sobre el origen de la tragedia ferroviaria que están sembrando pseudoperiodistas y otros agitadores de extrema derecha.
España-19/01/2026
FACUA-Consumidores en Acción muestra sus condolencias a las familias de los fallecidos en la tragedia ferroviaria de Adamuz y confía en que la investigación determine las causas.
La asociación quiere poner en valor el extraordinario trabajo llevado a cabo por los profesionales sanitari