FACUA asesora a los usuarios con vuelos a Bali ante la actividad volcánica
La asociación considera que los pasajeros tienen derecho a reclamar el importe íntegro de los billetes, tanto si se contrataron directamente con las aerolíneas como dentro de paquetes turísticos de agencias.
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Internacional-26/09/2017
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El volcán Agung, en el este de Bali. | Imagen: Firdia Lisnawati / AP.
FACUA-Consumidores en Acción está recibiendo consultas de usuarios que pretenden cancelar sus vuelos a Bali (Indonesia) previstos para los próximos dias ante la incertidumbre existente sobre la alerta de erupción del volcán Agung, que ha entrado en una fase cr&i