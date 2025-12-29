Nuestras acciones

FACUA Asturias celebra dos charlas para informar a los usuarios sobre sus derechos en el comercio electrónico

Las formaciones tuvieron lugar los días 12 y 16 de diciembre en Avilés y Gijón, respectivamente.

FACUA.org
Asturias-29/12/2025

FACUA Asturias ha impartido este mes de diciembre dos charlas para informar a los usuarios sobre sus derechos en el comercio electrónico.

Las formaciones tuvieron lugar los días 12 y 16 de diciembre. La primera de ellas en la Biblioteca La Luz de Avilés, y la segunda en la Asociación V

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos