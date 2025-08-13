FACUA Asturias denuncia la presencia de ratas en las calles de Langreo
Los vecinos del municipio asturiano están alertando de la existencia de multitud de roedores en la vía pública, con los problemas de seguridad y salubridad que acarrean.
Asturias-13/08/2025
FACUA Asturias se ha dirigido al Ayuntamiento de Langreo para exigirle que ponga fin a la plaga de ratas que sufre el municipio en los últimos tiempos.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de denuncias de vecinos de la localidad, de la existencia de multitud de roedores en la