FACUA Asturias imparte una formación sobre consumo en el curso Atención al Cliente, consumidor y usuario de Oviedo
Una decena de alumnos han participado en esta charla donde los ponentes han explicado en qué consiste el trabajo de esta asociación de consumidores.
Asturias-03/03/2026
Juan Carlos Sánchez y Jesús Gómez, presidente y socio colaborador de FACUA Asturias, impartieron el pasado 25 de febrero una formación sobre consumo en el curso de Certificado de Profesionalidad de Atención al Cliente, consumidor y usuario organizado po