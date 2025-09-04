FACUA Asturias pide a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que señalice las zonas peligrosas para el baño en el río Nalón
El pasado mes de julio murió ahogado un joven de 18 años en Las Caldas, una zona del río donde abundan los pozos y las corrientes.
FACUA Asturias ha remitido un escrito a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico en el que reclama que acometa a la mayor brevedad posible labores de señalización para advertir de la peligrosidad del baño en el río Nalón a su paso por Las Caldas, en el término municipal de Oviedo.