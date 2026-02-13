FACUA Asturias reclama al Ayuntamiento de Gijón la retirada inmediata de un surtidor de combustible abandonado la vía pública
La asociación denuncia que este elemento lleva meses volcado sobre el acerado obstaculizando el paso de los viandantes
Asturias-13/02/2026
FACUA Asturias ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Gijón en el que advierte del peligro que representa para los viandantes el surtidor de la antigua estación de servicio ubicada en la avenida Manuel Llaneza que se encuentra abandonado y volcado en la vía pública. Asimismo, le pide su retir