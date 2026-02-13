Nuestras acciones

FACUA Asturias reclama al Ayuntamiento de Gijón la retirada inmediata de un surtidor de combustible abandonado la vía pública

La asociación denuncia que este elemento lleva meses volcado sobre el acerado obstaculizando el paso de los viandantes

FACUA.org
Asturias-13/02/2026

FACUA Asturias ha remitido un escrito al Ayuntamiento de Gijón en el que advierte del peligro que representa para los viandantes el surtidor de la antigua estación de servicio ubicada en la avenida Manuel Llaneza que se encuentra abandonado y volcado en la vía pública. Asimismo, le pide su retir

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos