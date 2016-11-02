FACUA avisa de la retirada de varios lotes del antihistamínico Rino-Ebastel por un error en el prospecto
El aviso afecta a los lotes 28K, 24KZ, 29K, 2L, 2LA y 3L en su presentación de 10 mg/120 mg de 7 cápsulas duras de liberación modificada.
FACUA.org
España-02/11/2016
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Este medicamento ayuda a reducir los síntomas de la rinitis alérgica estacional con congestión nasal. | Imagen: rinoebastel.com.
FACUA-Consumidores en Acción informa sobre la orden de retirada de varios lotes del descongestivo nasal y antihistamínico Rino-Ebastel, fabricado y comercializado por Almirall, por un error en el prospecto. En el apartado Embarazo y Lactancia del mismo se dice: «La pseudofedrina