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FACUA avisa de que el VW Tiguan de 2019 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones

La Dirección General de Consumo alerta de que, en caso de un accidente, la formación de unas fisuras en la parte lateral derecha de éstos puede desembocar en que su respaldo se abata, fallando su labor de protección.

FACUA.org
España-27/09/2019
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FACUA-Consumidores en Acción avisa de que el modelo 2019 de los vehículos Volkswagen Tiguan tiene un defecto en los asientos delanteros izquierdos que puede provocar lesiones.

La Dirección General de Consumo advierte de que, en caso de un accidente, la formación

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