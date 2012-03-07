FACUA Baleares se reúne con afectados por las participaciones preferentes
La asociación está recibiendo numerosas reclamaciones de usuarios que señalan que la información verbal facilitada ha sido deficitaria, incompleta y engañosa.
FACUA.org
Baleares-07/03/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Baleares ha reunido en sus oficinas a unos cincuenta afectados por las participaciones preferentes y otros productos bancarios de alto riegos.
La asociación aconseja a los usuarios que se sientan engañados y perjudicados por la inversión real