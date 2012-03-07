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FACUA Baleares se reúne con afectados por las participaciones preferentes

La asociación está recibiendo numerosas reclamaciones de usuarios que señalan que la información verbal facilitada ha sido deficitaria, incompleta y engañosa.

FACUA.org
Baleares-07/03/2012
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FACUA Baleares ha reunido en sus oficinas a unos cincuenta afectados por las participaciones preferentes y otros productos bancarios de alto riegos.

La asociación aconseja a los usuarios que se sientan engañados y perjudicados por la inversión real

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