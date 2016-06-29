FACUA Cádiz alerta de que el festival Cabo de Plata no cuenta con todos los permisos necesarios
La asociación avisó hace un mes de que el Ayuntamiento de Tarifa, donde en principio iba a celebrarse, no autorizó su celebración. Responsabilizó a la organización por no presentar la documentación exigida.
FACUA.org
Cádiz-29/06/2016
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FACUA Cádiz alerta de que el Festival Cabo de Plata 2016, cuya celebración está prevista en la localidad de Barbate dentro de tres días, no cuenta con todos los permisos exigidos para su celebración.
La asociación se dirigió hace un mes tan