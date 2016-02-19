FACUA Cádiz alerta sobre el cierre sin previo aviso de la Autoescuela Tharssis
La Asociación recomienda a los usuarios que tengan contratos con el centro que denuncien la interrupción de los cursos y que reclamen las cantidades abonadas por servicios no prestados.
FACUA.org
Cádiz-19/02/2016
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FACUA Cádiz va a denunciar a la Autoescuela Tharssis ante Consumo por cerrar sin aviso y dejar desatendidos a sus clientes. | Imagen: FACUA Cádiz.
FACUA Cádiz alerta sobre el cierre sin previo aviso desde este jueves de la Autoescuela Tharssis, de la que ha tenido conocimiento a través de numerosos usuarios afectados por la interrupción de su funcionamiento. El centro, situado en la Avenida de Andalucía de la loc