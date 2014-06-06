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FACUA Cádiz alerta sobre las prácticas de algunos comerciales de las empresas eléctricas

Aconseja a los usuarios comprobar la información que les faciliten para cambiarse al mercado libre o de empresa suministradora antes de tomar una decisión cuando les visiten en sus hogares.

FACUA.org
Cádiz-06/06/2014
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FACUA Cádiz alerta sobre las prácticas de algunos comerciales de empresas eléctricas que están realizando en las visitas a los domicilios de numerosos usuarios o contactando con sus posibles clientes telefónicamente a raíz de los cambios que, recientement

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