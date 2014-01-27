FACUA Cádiz alerta sobre las visitas a los domicilios de comerciales de empresas de electricidad
Aconseja a los usuarios extremar las precauciones ante las prácticas utilizadas en algunos casos para que los usuarios se pasen al mercado libre o cambien de empresa.
FACUA.org
Cádiz-27/01/2014
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FACUA Cádiz denuncia que comerciales de empresas de electricidad están utilizando diversas artimañas con la finalidad de que los usuarios se pasen al mercado libre o cambien de empresa.
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