Nuestras acciones

FACUA Cádiz alerta sobre las visitas a los domicilios de comerciales de empresas de electricidad

Aconseja a los usuarios extremar las precauciones ante las prácticas utilizadas en algunos casos para que los usuarios se pasen al mercado libre o cambien de empresa.

FACUA.org
Cádiz-27/01/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz denuncia que comerciales de empresas de electricidad están utilizando diversas artimañas con la finalidad de que los usuarios se pasen al mercado libre o cambien de empresa.

La asociación alerta sobre las visitas que agentes comerciales de empresas s

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos