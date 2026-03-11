FACUA Cádiz celebra un ciclo de talleres sobre el alquiler de viviendas por temporada en la Universidad de Cádiz
Comienza el lunes 16 de marzo y cuenta con sesiones presenciales en los diferentes campus universitarios, así como por videoconferencia.
FACUA.org
Cádiz-11/03/2026
FACUA Cádiz celebrará la próxima semana una ciclo de talleres informativos para informar a los usuarios sobre el alquiler de viviendas por temporada, en el marco de un programa organizado por el Área de Apoyo a la Familia de la Oficina de Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz (UCA