FACUA Cádiz considera una tomadura de pelo las modificaciones en la Feria de la Salud de Jerez
Sólo se ha incluido la presencia de cuatro asociaciones y de dos talleres impartidos por dos técnicos de la Consejería de Salud, que tocan el tema sanitario sólo de manera tangencial.
FACUA.org
Cádiz-26/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz considera una tomadura de pelo la nueva programación de la Feria de Salud de Jerez, evento que, organizado por el ayuntamiento de esta ciudad, tenía previsto inaugurarse el pasado 26 de abril y que,