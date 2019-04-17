FACUA Cádiz denuncia a una empresa que dice analizar la calidad del agua para vender aparatos de osmosis
La mercantil Water Osmosis Depure anuncia la "visita de un técnico para el análisis" del agua de los domicilios, cuyo fin realmente es vender un producto destinado a su tratamiento.
FACUA.org
Cádiz-17/04/2019
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FACUA Cádiz ha denunciado a la empresa Water Osmosis Depure SL por enviar avisos a usuarios de la capital gaditana en los que les informa de que recibirán «la visita de un técnico para el análisis del agua«, con el fin real de vender la instalación de u