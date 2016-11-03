Nuestras accionesEn centros de enseñanza de Medina Sidonia

FACUA Cádiz forma a alumnos de Secundaria sobre el ahorro de energía en el hogar

Los talleres, catorce en total, se desarrollan en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Diputación provincial, y se impartirán hasta el 18 de noviembre.

FACUA.org
Cádiz-03/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz está impartiendo diversos talleres sobre el ahorro de energía en los hogares a alumnos de enseñanza secundaria de los IES San Juan de Dios y Sidón del municipio de Medina Sidonia. Los talleres, catorce en total, se desarrollan en virtud del convenio

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos