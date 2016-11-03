FACUA Cádiz forma a alumnos de Secundaria sobre el ahorro de energía en el hogar
Los talleres, catorce en total, se desarrollan en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Diputación provincial, y se impartirán hasta el 18 de noviembre.
FACUA.org
Cádiz-03/11/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA Cádiz está impartiendo diversos talleres sobre el ahorro de energía en los hogares a alumnos de enseñanza secundaria de los IES San Juan de Dios y Sidón del municipio de Medina Sidonia. Los talleres, catorce en total, se desarrollan en virtud del convenio