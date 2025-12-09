FACUA Cádiz insta al Ayuntamiento de Puerto Real a compensar a los vecinos por los días que han estado sin suministro de agua
La asociación recuerda a los afectados que tienen derecho a reclamar por los perjuicios causados.
Cádiz-09/12/2025
FACUA Cádiz recuerda a los vecinos de las barriadas de Puerto Real que tienen derecho a reclamar por los perjuicios que les haya ocasionado el corte de agua sufrido desde la madrugada del pasado sábado y que, en estos momentos, continúa sin quedar completamente resuelto.
La asociación