Ordenan la retirada de una veintena de lotes del medicamento Emuliquen Laxante por resultados fuera de especificaciones en una impureza
Está indicado para el alivio sintomático del estreñimiento ocasional en adultos.
FACUA.org
España-14/05/2026
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada de una veintena de lotes del medicamento Emuliquen Laxante tras obtener un «resultado fuera de especificaciones del contenido en una impureza», detectado en estudios de estabilidad. Este defecto d