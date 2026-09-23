FACUA denuncia que el Ayuntamiento de Sevilla se desentiende de los cortes de luz que sufren numerosos barrios
La federación considera lamentable que el consistorio haya despachado con una sola frase su solicitud de conocer medidas sociales, protocolos de emergencia y coordinación institucional ante esta problemática.
FACUA.org
Sevilla-23/09/2026
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FACUA Andalucía considera lamentable el Ayuntamiento de Sevilla se haya desentendido, limitándose a dar una respuesta evasiva, de la situación que padecen numerosos barrios de la ciudad como consecuencia de las interrupciones reiteradas del suministro eléctrico en la c