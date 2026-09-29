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Antiviolencia traslada a la Policía Nacional la denuncia de FACUA Córdoba por el consumo de alcohol en los palcos del Nuevo Arcángel

La Comisión Estatal pone a disposición de la Oficina Nacional de Deportes la documentación aportada por la asociación para investigar los hechos y, si procede, elevar propuestas de sanción.

FACUA.org
Córdoba-29/09/2026
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La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha trasladado a la Oficina Nacional de Deportes del Cuerpo Nacional de Policía la documentación aportada por FACUA Córdoba sobre la presencia y consumo de bebidas alcohóli

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