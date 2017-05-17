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FACUA Cádiz llama a participar en la manifestación para exigir la modernización de la línea férrea

Partirá este jueves, 18 de mayo, a las 20.00 horas de la estación de Renfe de Algeciras y finalizará en la Plaza Alta.

FACUA.org
Cádiz-17/05/2017
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FACUA Cádiz, junto con otras organizaciones políticas y sociales del Campo de Gibraltar anima a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada el próximo jueves, 18 de mayo, en Algeciras, para demandar la mejora de la red que une esta comarca con el re

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