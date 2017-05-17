FACUA Cádiz llama a participar en la manifestación para exigir la modernización de la línea férrea
Partirá este jueves, 18 de mayo, a las 20.00 horas de la estación de Renfe de Algeciras y finalizará en la Plaza Alta.
FACUA.org
Cádiz-17/05/2017
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