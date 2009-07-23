Nuestras acciones

FACUA Cádiz recibe un aluvión de consultas sobre las revisiones de las instalaciones de gas butano

Vecinos de La Línea de la Concepción muestran su preocupación por los elevados precios que pretenden cobrarles.

FACUA.org
Cádiz-23/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

En los últimos días, la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA está recibiendo un gran número de consultas formuladas por vecinos de La Línea de la Concepción, relacionadas con la realización en sus domicilios de r

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos