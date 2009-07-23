FACUA Cádiz recibe un aluvión de consultas sobre las revisiones de las instalaciones de gas butano
Vecinos de La Línea de la Concepción muestran su preocupación por los elevados precios que pretenden cobrarles.
FACUA.org
Cádiz-23/07/2009
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En los últimos días, la Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA está recibiendo un gran número de consultas formuladas por vecinos de La Línea de la Concepción, relacionadas con la realización en sus domicilios de r