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FACUA Castilla y León solicita a la Junta que apruebe la instalación de cámaras en los mataderos

La asociación considera necesario que exista una normativa que regule la videovigilancia en las empresas para evitar casos de maltrato animal.

FACUA.org
Castilla y León-23/10/2019
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FACUA Castilla y León se ha dirigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de la comunidad para solicitarle que impulse la creación de una ley que obligue a la instalación de cámaras de videovigilancia en los mataderos d

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