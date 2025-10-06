Nuestras acciones

FACUA Catalunya logra que Iberia abone 2.400 euros a una familia que perdió un avión a México por un retraso del vuelo de enlace

La aerolínea los reubicó en otro vuelo para el día siguiente y se hizo cargo del resto de gastos derivados, pero nunca les pagó la compensación a la que obliga la normativa europea.

FACUA.org
Cataluña-06/10/2025

Tras la intervención de FACUA Catalunya, Iberia ha abonado 2.400 euros de compensación a una familia que perdió un vuelo a México debido a que se retrasó el avión de enlace. Aunque se hizo cargo del resto de gastos y los reubicó en un avión para el día siguiente, nunca les entregó la compensaci

