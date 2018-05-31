Nuestras acciones

FACUA Catalunya participa en la quinta edición del Encuentro de Asociaciones Sociales del Tarragonès

Se celebrará este viernes 1 de junio en la Plaza Corsini de la capital tarraconense. Comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las 8 de la tarde.

FACUA.org
Cataluña-31/05/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya participa este viernes 1 de junio en la quinta edición del Encuentro de Asociaciones Sociales del Tarragonès, que se celebrará en la Plaza Corsini de la ciudad de Tarragona.

El evento, organizado por la Federación Catalana de Voluntariado Social,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos