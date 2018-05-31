FACUA Catalunya participa en la quinta edición del Encuentro de Asociaciones Sociales del Tarragonès
Se celebrará este viernes 1 de junio en la Plaza Corsini de la capital tarraconense. Comenzará a las 10 de la mañana y finalizará a las 8 de la tarde.
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Cataluña-31/05/2018
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FACUA Catalunya participa este viernes 1 de junio en la quinta edición del Encuentro de Asociaciones Sociales del Tarragonès, que se celebrará en la Plaza Corsini de la ciudad de Tarragona.
El evento, organizado por la Federación Catalana de Voluntariado Social,