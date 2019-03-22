FACUA celebra este sábado en Sevilla su 13ª Asamblea General
Los 50 delegados, en representación de las organizaciones y delegaciones de las 17 comunidades autónomas, someterán a aprobación el balance de actividades y económico del año pasado y el plan de acción de 2019.
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España-22/03/2019
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Momento de la 12ª Asamblea General de FACUA, celebrada en 2018.
FACUA-Consumidores en Acción celebra este sábado 23 de marzo en Sevilla su 13ª Asamblea General. A ella acudirán cincuenta delegados, en representación de sus organizaciones y delegaciones en las diecisiete comunidades autónomas.
En el acto, que com